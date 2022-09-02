МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Убытки российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2022 года составили 1,5 триллиона рублей, заявил в интервью газете РБК зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Российские банки выпустили рекордное число платежных карт

"Три четверти из общего количества банков по итогам первого полугодия прибыльные, а одна четверть — убыточные…. Убытки убыточных банков составили 1,9 триллиона рублей, а прибыль прибыльных банков — 400 миллиардов рублей. Таким образом, алгебраически мы получаем общий убыток на 1,5 триллиона рублей", — приводит издание слова Тулина.

Соотношение прибыльных и убыточных банков среди 13 крупнейших, системно значимых банков — 60% на 40%, то есть прибыльных даже в этой группе кредитных организаций все равно больше половины, отметил зампред.

При этом важно, что ни у одного из банков, которые потерпели убытки, капитал не ушел в отрицательную зону. И несмотря на внушительный размер по суммам убытков у абсолютного большинства банков, эти убытки "не приводят к нарушению обязательных нормативов достаточности капитала", даже без использования этими банками временных регуляторных послаблений. Российские банки попросили отложить штрафы за необслуживание по биометрии

Тулин добавил, что малые и средние банки меньше пострадали не только потому, что они не попали под санкции, но и потому, что "они меньше были вовлечены в обслуживание внешнеэкономических связей, у них меньше было операций на международных финансовых рынках".

Кроме того, регулятор не ждет повторения событий 2014-2017 годов, когда банки терпели крах из-за проблем, копившихся в секторе задолго до 2014 года. "Банковский сектор образца 2022 года разительно отличается в лучшую сторону от того, каким он был пять-десять лет назад. Именно поэтому мы и держим сейчас удар, который в прежние времена отправил бы нас в нокаут", — добавил Тулин.