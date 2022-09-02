МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Банк России специально поделил свои резервы на два портфеля, одним из которых стали активы в долларах и евро, рассказал в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. В ВТО рассказали, что станет причиной мирового кризиса масштабов 2008 года

Финансист объяснил, что возможности не держать часть резервов в долларах и евро не было, так как именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны", — заявил он.

Тулин объяснил, что доллары и евро нужны были для мирного времени, другая же ликвидность держалась на случай чрезвычайной ситуации.

Первый зампред ЦБ добавил, что евро и доллары оставались главными валютами для внешней торговли, поскольку кредитование российских компаний шло в этих валютах.

"Если есть постоянные обороты, должны быть и запасы", — подытожил он.

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели в отношении России жесткие санкции, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.

Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.