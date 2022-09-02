МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане холдингу "Байтерек", она совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях, говорится в сообщении российской кредитной организации. Сбербанк запустил автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции

Сбербанк в конце августа сообщал, что продаст холдингу "Байтерек" дочерний банк в Казахстане, стороны планировали закрыть сделку в ближайшее время. Банк тогда пояснил, что принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.

"Группа Сбербанк и Национальный управляющий холдинг "Байтерек" закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбербанка в Казахстане (ДБ АО "Сбербанк"). Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения", — сказано в сообщении.

Отмечается, что сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга "Сбербанк Казахстан".

Казахстанский банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.