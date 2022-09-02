МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Число клиентов брокеров во втором квартале текущего года увеличилось по сравнению с предшествовавшим кварталом на 11% — до 25,6 миллиона, следует из "Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг", составленного Банком России. ЦБ подсчитал убытки российских банков в первом полугодии

"Темп роста числа клиентов на брокерском обслуживании во втором квартале замедлился на фоне снижения торговой активности. Число клиентов по итогам квартала выросло до 25,6 миллионов лиц (+11% к/к). Вместе с тем доля активных клиентов (совершивших хотя бы одну сделку) снизилась до уровней 2019 года", — говорится в обзоре.

Этому способствовал ряд факторов, оценивает ЦБ. Во-первых, котировки российских акций остаются ниже уровней начала года и большинство инвесторов не хочет фиксировать убытки, предпочитая выжидательную стратегию. Во-вторых, часть инвестиций в иностранные ценные бумаги остается замороженной из-за отсутствия возможности переводов активов между частью российских и иностранных депозитариев, а также санкционных ограничений на работу крупнейших российских банков и входящих с ними в одну финансовую группу брокерских компаний.

Совокупная стоимость активов физических лиц – резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств) по итогам второго квартала составила 5,4 триллиона рублей (минус 20% в квартальном исчислении, минус 25% в годовом). Из указанной суммы порядка 4,7 триллиона приходилось на ценные бумаги и 0,6 триллиона – на денежные средства в рублях и иностранной валюте, оценили в ЦБ.

По данным опроса крупнейших брокеров, в структуре активов физических лиц – резидентов наиболее заметно сократилась доля облигаций иностранных эмитентов (с 13 до 8%) и иностранных акций (с 15 до 12%). Вместе с тем выросла доля акций резидентов (с 24 до 28%) и облигаций кредитных организаций (с 15 до 17%). При этом значительный отток из акций и облигаций нерезидентов в апреле был компенсирован притоком в акции резидентов на протяжении всего квартала.

В сегменте иностранных акций продолжался отток вложений физлиц в рамках биржевых операций. С одной стороны, подпавшие под санкции банки не могли предоставлять клиентам доступ к этому сегменту рынка. С другой стороны, наличие прецедентов заморозки иностранных активов в результате действий депозитариев недружественных стран способствовало более консервативному подходу клиентов к выбору активов, резюмирует регулятор.