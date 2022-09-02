Банк России: число клиентов брокеров выросло до 25,6 миллиона во втором квартале
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Число клиентов брокеров во втором квартале текущего года увеличилось по сравнению с предшествовавшим кварталом на 11% — до 25,6 миллиона, следует из "Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг", составленного Банком России.
"Темп роста числа клиентов на брокерском обслуживании во втором квартале замедлился на фоне снижения торговой активности. Число клиентов по итогам квартала выросло до 25,6 миллионов лиц (+11% к/к). Вместе с тем доля активных клиентов (совершивших хотя бы одну сделку) снизилась до уровней 2019 года", — говорится в обзоре.
Этому способствовал ряд факторов, оценивает ЦБ. Во-первых, котировки российских акций остаются ниже уровней начала года и большинство инвесторов не хочет фиксировать убытки, предпочитая выжидательную стратегию. Во-вторых, часть инвестиций в иностранные ценные бумаги остается замороженной из-за отсутствия возможности переводов активов между частью российских и иностранных депозитариев, а также санкционных ограничений на работу крупнейших российских банков и входящих с ними в одну финансовую группу брокерских компаний.
Совокупная стоимость активов физических лиц – резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств) по итогам второго квартала составила 5,4 триллиона рублей (минус 20% в квартальном исчислении, минус 25% в годовом). Из указанной суммы порядка 4,7 триллиона приходилось на ценные бумаги и 0,6 триллиона – на денежные средства в рублях и иностранной валюте, оценили в ЦБ.
По данным опроса крупнейших брокеров, в структуре активов физических лиц – резидентов наиболее заметно сократилась доля облигаций иностранных эмитентов (с 13 до 8%) и иностранных акций (с 15 до 12%). Вместе с тем выросла доля акций резидентов (с 24 до 28%) и облигаций кредитных организаций (с 15 до 17%). При этом значительный отток из акций и облигаций нерезидентов в апреле был компенсирован притоком в акции резидентов на протяжении всего квартала.
В сегменте иностранных акций продолжался отток вложений физлиц в рамках биржевых операций. С одной стороны, подпавшие под санкции банки не могли предоставлять клиентам доступ к этому сегменту рынка. С другой стороны, наличие прецедентов заморозки иностранных активов в результате действий депозитариев недружественных стран способствовало более консервативному подходу клиентов к выбору активов, резюмирует регулятор.
https://1prime.ru/banks/20220902/837973070.html