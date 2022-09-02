Источники заявили, что карты Union Pay российских банков работают
Источники сообщили, что выпущенные российскими банками карты Union Pay работают в стране
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Китайская платежная система Union Pay запретила обслуживание своих карт, выпущенных зарубежными банками, в платежных терминалах подсанкционных российских банков, при этом карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать, сообщили РИА Новости источники на финансовом рынке.
"Да, система ограничила обслуживание зарубежных карт на территории РФ", — сказал один из собеседников агентства.
По словам другого источника, речь идет об обслуживании именно таких карт в терминалах попавших под санкции российских банков. На вопрос, продолжают ли работать карты Union Pay, выпущенные российскими банками, он ответил: "Да, речь о картах, выпущенных зарубежными банками".
https://1prime.ru/banks/20220902/837977550.html
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