МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Китайская платежная система Union Pay запретила обслуживание своих карт, выпущенных зарубежными банками, в платежных терминалах подсанкционных российских банков, при этом карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать, сообщили РИА Новости источники на финансовом рынке. ЦБ подсчитал убытки российских банков в первом полугодии

"Да, система ограничила обслуживание зарубежных карт на территории РФ", — сказал один из собеседников агентства.

По словам другого источника, речь идет об обслуживании именно таких карт в терминалах попавших под санкции российских банков. На вопрос, продолжают ли работать карты Union Pay, выпущенные российскими банками, он ответил: "Да, речь о картах, выпущенных зарубежными банками".