МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Сбербанк 2 сентября завершил автоматическую конвертацию заблокированных депозитарных расписок в акции, сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации. Сбербанк закрыл сделку по продаже "дочки" в Казахстане

"Сбер" информирует о том, что банк-депозитарий (кастодиан), в котором открыт счет депо депозитарных программ, завершил процедуры по автоконвертации заблокированных депозитарных расписок "Сбера", которые учитывались в российских депозитариях", — сообщили в компании.

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки. Как пояснял ЦБ, автоматическую конвертацию проведут в сжатые сроки, чтобы владельцы депозитарных расписок смогли уже в ближайшее время получить российские акции, не ограниченные в обороте и в реализации прав по ним.