МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российские банки не обязаны возвращать своим клиентам похищенные мошенниками деньги, если они сами сообщили злоумышленникам секретные данные, такие как пароли и пин-коды; чтобы вернуть средства, пострадавшему придется доказывать, что он стал жертвой преступной схемы, заявила РИА Новости финансовый консультант, эксперт Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Наталья Колбасина.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в конце августа рассказал, что его дочь в прошлом году попалась на уловки мошенников с банковскими картами. Он сообщил, что она как под гипнозом "стала называть свои ПИНы и так далее". С двух ее карточек сняли деньги, но в итоге эти средства вернули. При этом Песков отметил, что не знает, удалось ли поймать злоумышленников.

Колбасина рассказала, что по закону банк обязан вернуть украденные мошенниками деньги, если клиент выполнил два условия. Во-первых, сообщил банку о краже денег с карты не позднее следующего дня после получения от банка уведомления о подозрительной операции. "Если опоздал — банк имеет право отказать в возврате денег. Способ оповещения банка о краже — по телефону или лично в отделении указан в договоре", — пояснила она.

Второе условие — клиент не нарушал правила безопасности при использовании карты: не сообщал мошенникам данные карты, пин-коды, пароли, не хранил пин-код вместе с картой, не писал код на самой карте, не позволял никому делать ксерокопии или фотографировать карту. Если банк докажет обратное, то не вернет клиенту украденные деньги, отметила эксперт. Центробанк назвал самые популярные схемы обмана школьников мошенниками

"Например, мошенники сняли деньги с карты в банкомате через ввод пин-кода. Доказать держателю карты свою непричастность к этой операции будет очень сложно. Банк обоснует отказ вернуть деньги тем, что транзакция была проведена по правилам, а клиент в добровольном порядке сообщил пин-код и передал карту третьему лицу. Аналогично – если с карты клиента увели деньги с использованием кодов из смс-сообщений", — пояснила Колбасина.

"Если клиент сам сообщил телефонным мошенникам коды и пароли, то для возврата украденных денег ему придется доказывать, что он стал жертвой преступной схемы, что весьма проблематично в случае с кибер-мошенничеством", — добавила она. Такие мошенничества совершаются группой лиц и отследить всех участников сложно. Часто аферисты вообще находятся не в России.

"И даже если случится чудо и мошенников найдут, не факт, что получится вернуть деньги, так как к этому времени все денежные средства уже будут выведены через цепочку счетов, карт, криптокошельков и других инструментов. Именно поэтому сейчас такой низкий процент возврата денег клиентам банков", — заключила она.