МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин призывает не верить в систему, в которой возможна работа санкционных и несанкционных банков, санкционное кольцо сжимается, и всему сектору в России необходимо уходить от расчетов в долларах и евро и уметь рассчитываться в национальных валютах. ВТБ прекратил действие программы глобальных депозитарных расписок

"Я вообще призываю не верить в двухуровневую систему, в то, что будут санкционные и несанкционные банки. Санкционное кольцо будет сжиматься, поэтому мы все должны научиться работать в санкционном режиме. Наших неподсанкционных российских коллег американские банки сегодня отключают от долларовых корсчетов, а это фактически равносильно санкциям", — заявил глава ВТБ в интервью газете "Ведомости".

Он добавил, что банкам из дружественных стран "угрожают, и они опасаются вторичных санкций". "Поэтому нам нужно уходить от доллара-евро. Считаю, это жизненно важно. Задача номер один для банковского сектора – уметь рассчитываться в юане, тенге, рубле, других валютах", — добавил Костин.

Банкир уверен, что рынок национальных валют будет развиваться, если Россия и ее партнеры "проявят политическую волю". "Для этого нам надо сделать несколько шагов. Во-первых, отказаться от SWIFT и перейти на альтернативные системы. Во-вторых, подключаться к национальным системам расчетов, они есть у России, у Китая. Если необходимо, можно создавать для этого и специальные финансовые институты. Это может быть сделано на двусторонней основе, либо в рамках ЕАЭС, БРИКС, ШОС", — заявил банкир.

Костин добавил, что нужно создать систему, при которой эти расчеты не выходили бы на известные международные линии коммуникаций, и носили достаточно закрытый характер. По его словам, нужны механизмы, которые позволили бы и санкционные, и несанкционные платежи делать.

Ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов банков в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес.