МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ планирует реализовать на Дальнем Востоке проектов на 1 триллион рублей в следующие три-четыре года, заявил зампред ВЭБ Артем Довлатов в интервью газете "Ведомости". ВЭБ оценил потенциал рынка зеленых проектов России до 2030 года

"На горизонте 3–4 лет мы рассчитываем реализовать проектов на 1 триллион рублей", — заявил Довлатов, говоря о проектах, которые будут реализованы на Дальнем Востоке.

Фонд развития Дальнего Востока под руководством ВЭБ за предыдущие 6-7 лет активной работы вложил около 90 миллиардов рублей льготных средств, "в результате чего были реализованы проекты примерно на 1 триллион рублей. Основные из этих проектов: модернизация аэропортов в Хабаровске и Новом Уренгое, строительство краболовных судов, горно-обогатительных комбинатов "Озерный" и "Малмыж", Находкинского завода минеральных удобрений, строительство жилья для сотрудников судоверфи "Звезда", крупный проект по добыче и обогащению урана "Рудник № 6" и др.

"Их реализация позволяет создать более 12 тысяч новых рабочих мест и увеличить ВРП (валовой региональный продукт) макрорегиона более чем на 1 триллион рублей до 2030 года", — отметил Довлатов.

Инвесторы в этих проектах крупные системообразующие компании и небольшие локальные игроки. Для ВЭБ наиболее ценны те, кто обладают достаточными компетенциями, чтобы решать задачи импортозамещения, продовольственной безопасности, повышения транспортной доступности и в целом обеспечения высокого мультипликативного и социального эффекта от реализации проектов.

Довлатов также отметил, что по итогам текущего года ВЭБ направит более 120 миллиардов рублей в инвестпроекты. "Учитывая ситуацию на рынке, мы рассчитываем, что мультипликатор частного финансирования к льготному останется на довольно высоких показателях – в 8-10 раз. Это наши планы с точки зрения объемов", — сообщил Довлатов.

По его словам, сейчас в портфеле госкорпорации есть порядка 25 проектов на общую сумму более 1 триллиона рублей, которые находятся в стадии серьезной проработки. Проектов в "более холодной стадии" порядка 50, на сумму около 2 триллионов рублей, добавил он.

Сейчас у ВЭБ есть льготное финансирование, оно выдается под ставку примерно в 2%, остальное – это рыночное финансирование, средства частных инвесторов и инициаторов проектов. При этом, около 20% от общего объема инвестиций в каждый проект обеспечивает инициатор, оставшиеся 80% – заемные деньги, отметил Довлатов.

"По проектам на Дальнем Востоке и в Арктике мы активно работаем с крупнейшими коммерческими банками: "Сбером", ВТБ и Газпромбанком", — заключил он.

Также Довлатов отметил, что новые условия работы финансовой системы России не отпугнули партнеров из дружественных стран, госкорпорация в состоянии решить технические вопросы, если инвесторы из этих стран проявят интерес к проекту.

"Новые условия работы финансовой системы не отпугнули партнеров из дружественных стран. Мы в состоянии решить технические вопросы, которые могут возникнуть в случае, если инвесторы из этих стран проявят интерес к проекту", — сообщил Довлатов "Ведомостям", отвечая на вопрос о том, не пугают ли иностранных инвесторов проблемы с финансовой системой РФ из-за отключения от международных платежных систем.

Довлатов при этом отметил, что ВЭБ безусловно готов работать и работает с инвесторами из дружественных стран.

Также зампред сообщил, что по тем проектам, которые ведет госкорпорация, не возникало радикальных проблем с переориентацией на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас наиболее важен вопрос "расширения узкого горла логистики в части пропускных способностей", которые сегодня ограничивают.

"История с Северным морским путем приобретает глобальный стратегический интерес для всех. Страны-партнеры готовы принять ресурсы, но мы пока не готовы быстро доводить до них свою продукцию. То внимание, которое правительство уделяет Северному морскому пути, говорит о том, что эти вопросы в скором времени будут решаться, и решаться успешно", — заявил Довлатов газете.

Санкции, "наложили отпечаток на развитие проектов", с которыми работает ВЭБ, однако все сложности, которые в могли возникнуть, "уже разрешены, и проекты двигаются", заключил Довлатов.