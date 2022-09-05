МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин для решения проблемы заблокированных из-за санкций ценных бумаг предлагает разрешить иностранцам, имеющим средства на счетах типа С, выкупать у россиян зарубежные ценные бумаги. ВТБ прекратил действие программы глобальных депозитарных расписок

"Здесь есть несколько вариантов, но наиболее предпочтительный, на наш взгляд, следующий: разрешить иностранным держателям счетов типа С использовать средства с них на выкуп бумаг иностранных эмитентов у россиян по рыночной цене на нашем рынке, разрешить им поэтапную продажу российских акций на внутреннем рынке, а на вырученные средства целенаправленно выкупать у российских инвесторов иностранные ценные бумаги, заблокированные в российских депозитариях в связи с действиями Euroclear и иных вышестоящих иностранных депозитариев по отношению к нему", — заявил Костин в интервью газете "Ведомости".

По его словам, примерно есть паритет по инвестициям иностранцев в наш рынок и россиян – в западный. "Если разница все-таки будет, то ее можно нивелировать за счет дополнительных мер, включая создание либо специальной компании, фонда, которые "примут" активы на себя, либо других мер. Конечно, для реализации этой схемы нужно запустить торговлю такими бумагами и разрешить иностранцам их выкупать, это должен быть регулируемый процесс", — пояснил банкир.

Он добавил, что уже обсуждал эту идею с руководством Центрального банка, с правительством. "Она в принципе поддержана, необходимо только проработать детали", — отметил Костин.

По его словам, задача решить вопрос с заблокированными ценными бумагами, является одной из приоритетных.

"Пострадало 5 миллионов российских розничных инвесторов, оказались заблокированы из-за санкций активы на триллионы рублей. Суммы огромные, пострадала большая прослойка именно среднего класса, наиболее активная часть населения. Мы не можем говорить о восстановлении доверия к фондовому рынку и о его перспективах как источника инвестиционного ресурса, пока не решим эту проблему", — заявил он.