МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Объём средств россиян в валюте в Сбербанке не превышает 10% от общих сбережений физлиц, заявил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. Сбербанк стал больше кредитовать население

Согласно данным ЦБ, интерес россиян к сбережениям в валюте остается низким: доля валютных депозитов за июнь снизилась на 2,5 процентного пункта — до исторического минимума в 11,5%.

"Объём денежных средств в валюте не превышает 10% от общего портфеля пассивов физлиц. Что касается запуска валютных вкладов (в "дружественных" валютах), то для того, чтобы привлекать пассивы в альтернативных валютах, надо понимать, какие у банка есть возможности по их размещению. Пока эту тему комментировать преждевременно", — сообщил Царев журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом он напомнил, что банк уже открывает сберегательные счета в юанях.

Согласно данным РИА Новости, вклады в юанях сейчас можно открыть в десяти банках из 30 крупнейших по размеру активов, однако во многих ставки достаточно скромные.

Также он отметил, что портфель средств физлиц в Сбербанке показывал стабильное поведение на протяжении всего летнего периода, при этом в июле их объем вырос более чем на 300 миллиардов рублей, в августе рост средств клиентов продолжился.

Банк России в августе сообщил, что прирост средств населения в банках РФ в июле пришелся на первую половину месяца, тогда как в его второй половине имел место отток на фоне истечения срока "дорогих" трехмесячных депозитов.

"Портфель пассивов Сбербанка показывает стабильное поведение на протяжении всего летнего периода — мы не фиксировали оттоков со второй декады июля…. В июле пассивы физлиц в рублевом эквиваленте выросли на более чем 300 миллиардов рублей", — сообщил журналистам Царев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что в августе банк наблюдает повышение сезонного транзакционного поведения клиентов, что логично с учётом начавшегося периода подготовки к школе.

"Впрочем, промежуточные результаты в августе также показывают рост остатков средств клиентов в рублевом эквиваленте, даже несмотря на сезонные расходы клиентов", — заключил первый зампред правления Сбербанка.

Вместе с тем Царев сообщил, что объем средств россиян в российских банках в 2022 году вырастет на 3,5%, при этом потребкредитование после "просадки" вернется к уровню 2021 года.

"По пассивам ожидаем рост ориентировочно 3,5% к показателям конца 2021 года", — сообщил Царев журналистам в рамках ВЭФ.

В то же время рынок потребительского кредитования, по ожиданиям первого зампреда правления Сбербанка, восстановится до значений начала года после снижения на 4,2% к июню 2022 года.

"При этом мы планируем нарастить свою долю на рынке потребительского кредитования", — добавил Царев.

Также Царев отметил, что Сбербанк не намерен расширять временную программу рефинансирования своей ипотеки, которая в настоящее время действует только для кредитов, взятых этой весной по высоким ставкам.

Сбербанк с 15 июля и до 15 октября запустил рефинансирование собственной ипотеки, взятой клиентами в марте-мае текущего года по ставке от 13,9%. Ставку по такой ипотеке сейчас можно снизить до 10,9%.

"Мы не планируем делать это постоянной акцией или снимать ограничения по запущенной программе", — ответил Царев на вопрос, не планирует ли банк расширить эту программу на все свои ипотечные кредиты.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.