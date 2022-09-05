МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Сделка по продаже Сбербанк Швейцария (Sberbank Switzerland AG) европейской инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA, закрытая на прошлой неделе, является логичным решением, оценивают эксперты рынка.

Напомним, что накануне Сбербанк закрыл сделку по продаже Sberbank Switzerland AG швейцарской инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA, которая станет новым мажоритарным акционером. Информация о планах российского гиганта попрощаться с этим активом прошла в начале лета, но после введения блокирующих санкций Швейцарией, сделка оказалась под вопросом. Также вчера Сбербанк сообщил о закрытии сделки по казахстанской дочке. Как сообщалось, оба дочерних банка продолжат свою работу, но под крылом уже других холдингов.

Эксперты оценили эти сделки и последствия для обеих сторон, и все сошлись в мнении, что такое решение стало логичным для Сбербанка.

"Конечно, санкции со стороны недружественных стран могли вынудить Сбер пойти на продажу своих активов в Казахстане и Швейцарии. Но в тоже время нельзя забывать, что последние годы Сбер последовательно распродавал свои зарубежные активы, делая акцент на развитии как экосистемы, а не транснационального банка. Учитывая кризисные явления в современной мировой финансовой системе, а также санкции, такая стратегия Сбера полностью себя оправдывает", — прокомментировал новость экономист, консультант по финансам Лазарь Бадалов.

"Безусловно, продажа казахстанских активов — это адекватная реакция на санкционное давление", — считает доцент Департамента логистики и маркетинга Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Арский.

Он добавил, что положительным фактом является то, что Сбер в текущий момент столкнувшись с санкционным давлением, диверсифицировал риски негативного воздействия на свой имидж за рубежом и не допустил распродажи активов по бросовым ценам.

Соглашается с коллегами и старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа: в условиях турбулентности и риска потери активов на внешних рынках, а также сильного оттока клиентской базы, логичным шагом видится аккумуляция активов в направлении развития Группы на внутреннем рынке и создание новых продуктов.

"Тем более что уход многих зарубежных компаний открывает большие возможности для развития новых направлений, и учитывая профессиональный подход и опыт Сбера, имеются хорошие шансы для освоения перспективных и коммерчески выгодных направлений", — говорит эксперт.

Отдельно необходимо отметить оперативность сделок и то, что стороны смогли договориться о том, чтобы банки в этих странах продолжили свою работу и сохранили команду, говорит автор исследования КРОС "Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений" Петр Кирьян. "Теперь Сберу ничего не мешает сосредоточиться на внутреннем рынке, и развивать активы внутри страны", — добавил он.

"За последние несколько лет Сбербанк настолько расхвастался своими амбициями, что надо расширяться и меняться, оставаясь не только банком, но создавать и развивать небанковские продукты, которые могут дать много новых позиций роста, что в итоге сказка стала былью", — напоминает Арский и добавляет, что платформенные решения Сбербанка показали свой успех.

И развитие мощностей Центра обработки данных (ЦОД) Сбера в Саратовской области и в других регионах указывают на ориентацию банковского бизнеса на цифровое пространство и встраивание банковских операций в создаваемые платформенные решения.