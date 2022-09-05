МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российские банки предложили регулятору создать закрытый портал в интернете, где кредитные организации могли бы размещать свои финансовые отчеты, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) главе регулятора Эльвире Набиуллиной, которое есть у РИА Новости. Глава ВТБ Костин призвал банкиров отказаться от доллара и евро

Сейчас целый ряд клиентов и контрагентов, в том числе и кредитные организации, находящиеся и не находящиеся под международными санкциями, не предоставляют отчетность в рамках соглашений о конфиденциальности. "Снижение объёмов раскрытия информации и уход иностранных провайдеров данных осложняют принятие бизнес-решений компаниям и финансовыми институтами, формирование резервов, расчет нормативов", — отмечается в письме.

"При этом ряд респондентов высказались против публикации отчетности банков в открытых источниках и предложили рассмотреть вопрос о возможности организации закрытого портала в сети интернет, где можно будет публиковать отчетность, для резидентов Российской Федерации/участников финансового рынка, либо, в качестве альтернативы, организовать доступ к информации через личный кабинет в Банке России", — говорится в письме.

Также детальное обсуждение требуется вопросам сохранения действующих подходов к составлению и раскрытию отчётности банков по МСФО, считают в АБР. "Ключевым фактором при оценке вопроса, исходя из общего тренда развития ситуации, должно стать решение о добровольном составлении кредитными организациями консолидированной отчетности в соответствии с МСФО, за исключением случаев выхода на биржу", — говорится в письме.

Ранее из документа регулятора для общественного обсуждения "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях" стало известно, что ЦБ считает важным возвращение к публикации финансовой отчетности как финансовых, так и нефинансовых организаций, но при минимизации санкционных рисков.