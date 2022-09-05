МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Национальный банк Казахстана в понедельник принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков вновь начала снижаться

Нацбанк Казахстана 24 февраля после начала проведения Россией специальной военной операции на Украине принял внеочередное решение о повышении базовой ставки сразу на 3,25 процентного пункта — до 13,5%. В апреле ставка была повышена до 14%, а в июле — до 14,5%.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности — 13,5%", — говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк пояснил, что данное решение принято с учетом складывающейся экономической ситуации, баланса рисков, а также обновленных прогнозов.

Инфляция в Казахстане в 2021 году составила 8,4%. Национальный банк страны прогнозирует, что к концу текущего года она превысит 15%. По итогам августа годовая инфляция в стране ускорилась до 16,1%.