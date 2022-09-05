МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Коммерческие банки Литвы и другие финансовые учреждения имеют право самим принимать решения об осуществлении денежных расчетов, связанных с Россией и Белоруссией, однако они обязаны тщательно их проверять на нарушение санкций Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба центробанка (Банка Литвы). "Литовские железные дороги" подтвердили предоплату за транзит в Калининград

"Получая в последнее время много вопросов и жалоб по осуществлению расчетов, связанных с Россией и Белоруссией, Банк Литвы обращает внимание, что в этом случае… на основании требований правовых актов финансовые учреждения имеют право сами принимать решение о предоставлении соответствующих услуг", — сказано в сообщении регулятора.

Отмечается, что при осуществлении подобных расчетов или предоставлении услуг клиентам, связанным с Россией или Белоруссией, банки обязаны "тщательно проверять" операции на предмет соответствия санкциям Европейского союза. "Финансовые учреждения обязаны соответствующим образом исполнять международные санкции, оценивать риски и управлять ими, однако при принятии решений необходимо учитывать интересы государства, а также гуманитарные и социальные аспекты", — приводятся слова члена правления регулятора Симонаса Крепшты.