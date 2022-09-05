МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Центробанк (Народный банк) Китая с 15 сентября снизит норму обязательных резервов по депозитам в иностранной валюте для банков с нынешних 8% до 6%, говорится в заявлении регулятора.
"Народный банк Китая (ЦБ) принял решение с 15 сентября 2022 года снизить норму обязательных резервов по депозитам в иностранной валюте для финансовых учреждений на 2 процентных пункта, то есть с нынешних 8% до 6%", — указано в заявлении.
Отмечается, что эта мера направлена на повышение возможностей использования валютных средств финансовыми учреждениями.
Ранее китайский ЦБ объявил о снижении с 15 мая нормы обязательных резервов (RRR) для финансовых учреждений на один процентный пункт, с 9% до 8%.
https://1prime.ru/banks/20220905/838004586.html
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