МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Центробанк (Народный банк) Китая с 15 сентября снизит норму обязательных резервов по депозитам в иностранной валюте для банков с нынешних 8% до 6%, говорится в заявлении регулятора. В Центробанке назвали причину хранения резервов в долларах и евро

"Народный банк Китая (ЦБ) принял решение с 15 сентября 2022 года снизить норму обязательных резервов по депозитам в иностранной валюте для финансовых учреждений на 2 процентных пункта, то есть с нынешних 8% до 6%", — указано в заявлении.

Отмечается, что эта мера направлена на повышение возможностей использования валютных средств финансовыми учреждениями.

Ранее китайский ЦБ объявил о снижении с 15 мая нормы обязательных резервов (RRR) для финансовых учреждений на один процентный пункт, с 9% до 8%.