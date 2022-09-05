МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский Ozon решил реорганизовать принадлежащие ему банки — "Озон Банк" и созданный в марте "Еком Банк" — в один, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Ozon открывает новый офис в Стамбуле

"Принято решение о реорганизации общества с ограниченной ответственностью "Еком Банк" в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью "Озон Банк"… В результате реорганизации "Еком Банк" станет правопреемником всех прав и обязанностей "Озон Банк". Предполагаемый срок реорганизации — декабрь 2022 года. Указанный срок может быть изменен в ходе реализации процедуры реорганизации", — сказано в материалах.

Подчеркивается, что у объединенной структуры будут все преимущества универсальной лицензии в сочетании с узнаваемым брендом маркетплейса.

В марте Ozon после попадания своего "Озон Банка" под санкции Минфина США (SDN) учредил новый банк — "Еком Банк". В компании РИА Новости тогда уточнили, что лицензия нового банка — универсальная и имеет широкий функционал, позволяющий запускать больше сервисов, чем базовая лицензия "Озон Банка".