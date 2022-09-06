МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. УБЫТКИ ВТБ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА ПРЕВЫСЯТ РЕКОРД 2009 ГОДА, ИЮЛЬ-АВГУСТ БЫЛИ ПРИБЫЛЬНЫМИ — КОСТИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20220906/838013274.html
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. УБЫТКИ ВТБ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА ПРЕВЫСЯТ РЕКОРД 2009 ГОДА, ИЮЛЬ-АВГУСТ БЫЛИ ПРИБЫЛЬНЫМИ — КОСТИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20220906/838013274.html
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