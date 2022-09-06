МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ВТБ готов участвовать в новых размещениях облигаций федерального займа (ОФЗ), если его устроят условия, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.
В июле замглавы Минфина России Тимур Максимов сообщал, что министерство планирует во второй половине сентября провести первый после своего длительного отсутствия на рынке аукцион по размещению ОФЗ — но небольшим объемом, на 10-30 миллиардов рублей, чтобы "не пугать" более значительными займами. А перед этим министерство собирается провести отдельные встречи с инвесторами, чтобы оценить их возможности.
"Почему нет, надо смотреть на условия. У нас на 1,5 триллиона (рублей – ред.) уже есть ОФЗ. В принципе, да, если условия выпуска будут удовлетворять, почему бы нет. Мы всегда были активными участниками рынка", — ответил банкир на вопрос, планирует ли банк приобретать ещё ОФЗ.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/banks/20220906/838013992.html
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