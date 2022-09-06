МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ВТБ не рассматривает возможность делистинга своих акций с Московской биржи, заявил глава банка Андрей Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. ВТБ предложил разрешить иностранцам выкупать заблокированные ценные бумаги

"Да нет пока", — ответил банкир на вопрос, рассматривает ли ВТБ возможность ухода с Московской биржи.

Он добавил, что ВТБ, наоборот, всегда "бьется за нашу биржу". "На самом деле, ещё в 2019 году предложили и в правительство, и в Центральный банк проводить листинг только в России, запретить компаниям проводить за рубежом. Нас не поддержали, сказали, что это свобода предпринимательства. Ну и, конечно, сами эмитенты, тоже как минимум, не хотели. А видите, как боком потом вышло", — отметил Костин.

В середине апреля в России вступил в силу закон, по умолчанию запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. Эмитенты могли запросить у кабмина разрешение продолжить обращение своих иностранных депозитарных расписок, и ряду из них это было разрешено. Другие заявили о делистинге.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.