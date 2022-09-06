МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ВТБ предлагает увеличить максимальную сумму кредита по программе "Дальневосточная ипотека" до 9 миллионов рублей и продлить ее действие до 2030 года, по оценке банка, это позволит нарастить объем всех продаж по ней на треть, заявил журналистам в рамках ВЭФ-2022 зампред правления кредитной организации Анатолий Печатников. ВТБ не планирует делистинга с Мосбиржи, заявил Костин

"Сейчас программе необходима адаптация под текущую рыночную ситуацию, в частности увеличение максимальной суммы кредита до 9 миллионов рублей. С учетом минимальной ставки по программе, это не окажет существенного влияния на платежную нагрузку заемщиков, при этом даст им возможность переехать в более комфортное жилье", — заявил Печатников.

Для дальнейшего улучшения демографической ситуации в регионе ВТБ также предлагает продлить срок действия Дальневосточной ипотеки до 2030 года, добавил он.

"По нашей оценке, комплекс этих мер позволит всем банкам увеличить продажи по ней практически на треть", — заявил Печатников.

Программа "Дальневосточная ипотека" действует до 31 декабря 2024 года, оформить кредит по ней можно с максимальным лимитом в 6 миллионов рублей. С начала работы по программе ВТБ провел по ней порядка 8 тысяч сделок почти на 35 миллиардов рублей.

Кроме того, кредитная организация решила вернуть ставку по программе "Дальневосточная ипотека" в 0,1%, которая была пересмотрена "на рынке ранее в этом году, в рамках адресной поддержки многодетных семей. Дополнительно мы обеспечим для них страховку за счет банка, чтобы они могли сохранить семейный бюджет и направить его на развитие детей".

Печатников подчеркнул, что ставка на весь срок кредита для семей с тремя и более детьми составит 0,1% годовых. Новые условия будут действовать для клиентов ВТБ до конца 2022 года. При этом заемщик должен подходить под условия льготного кредитования в рамках дальневосточной ипотеки, и хотя бы один из родителей — получать зарплату на карту ВТБ.

По его словам, потенциально это предложение охватывает десятки тысяч многодетных семей региона.

ВТБ также запускает льготное автокредитование для многодетных семей на Дальнем Востоке.

"Новая программа стартует с 14 сентября и предусматривает выдачу средств на покупку нового автомобиля или с пробегом. Транспортное средство должно быть приобретено в течение двух месяцев после получения кредита. Клиентам достаточно предоставить в банк информацию о наличии трех или более детей до 21 года", — рассказал топ-менеджер.

После оплаты страховки и оформления машины в залог ставка составит 4,2% на весь срок кредита. При этом хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту ВТБ, добавил он.

С начала года ВТБ выдал более 31 тысячи автокредитов на 40 миллиардов рублей. В июле банк начал работу по программе льготного автокредитования. За это время объем продаж в рамках нее превысил 1,5 тысячи кредитов на 1 миллиард рублей. Сегодня каждый четвертый автокредит банка выдается по госпрограмме.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.