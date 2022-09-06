МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Банку ВТБ необходима работа его филиалов в партнерских юрисдикциях, в Китае, Индии, Вьетнаме и других дружественных странах, при этом открывать новые пока не планируется, заявил журналистам в рамках ВЭФ-2022 глава банка Андрей Костин. ВТБ предложил увеличить максимальную сумму дальневосточной ипотеки

"А, в общем-то, у нас, за исключением, может быть, арабских стран, сейчас в ключевых наших партнерских юрисдикциях, то есть Китай, Индия, там Вьетнам, и страны ближнего зарубежья — Армения, Азербайджан и Казахстан, банки то и есть. Поэтому сегодня достаточно важно, чтобы они работали. … Не планируем новые", — сказал Костин.

Он добавил, что ВТБ сохранил свой дочерний банк в Казахстане и в Шанхае.

"В этом плане новые открывать сейчас сложно. Я думаю, что важно сохранить и создать правильную систему функционирования тех банков, которые есть", — добавил глава ВТБ.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.