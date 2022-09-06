МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Доля иностранной валюты в портфеле классических сбережений россиян по итогам года составит около 10% — в два раза меньше, чем в начале года, заявил журналистам в рамках ВЭФ-22 зампредправления кредитной организации Анатолий Печатников. Костин заявил о важности работы филиалов ВТБ в дружественных странах

"В этом году валютные сбережения населения продолжат уменьшаться. В портфеле классических сбережений доля иностранной валюты по итогам 2022 года составит порядка 10% – вдвое меньше, чем в начале года", — заявил он.

Если раньше россияне рассматривали иностранную валюту как относительно стабильный сберегательный инструмент, то сейчас в связи с ограничениями, высокой инфляцией на рынках еврозоны и США, а также практически нулевыми ставками по валютным депозитам интерес населения к таким сбережениям практически угас, пояснил топ-менеджер.

Вместе с тем портфель классических рублевых вкладов физлиц в России по итогам 2022 года, напротив, может увеличиться до 32 триллионов рублей, продолжил Печатников. Рост по сравнению с началом года составит 15% – это в два раза больше, чем год назад.

При этом во втором полугодии темп роста существенно замедлится на фоне снижения депозитных ставок и постепенного перехода населения к потребительской модели поведения. По его словам, большая часть дохода пойдет на средние и крупные покупки, а не на депозиты.

Кроме того, ВТБ прогнозирует рост рынка розничного кредитования в 1,5 раза во втором полугодии. "Рынок розничного кредитования растет уже пятый месяц подряд. Подобная активность заемщиков объясняется снизившимся уровнем ставок по кредитам, а также продолжением госпрограмм по наиболее популярным продуктам – ипотеке и автокредитованию. С их помощью сейчас покупается каждая вторая квартира и каждый пятый автомобиль", — отметил Печатников.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.