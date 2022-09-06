Правительство абсорбирует ликвидность банковского сектора на 14 миллиардов рублей с 7 по 13 сентября
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 7 по 13 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 14 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 31 августа по 6 сентября, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 332 миллиарда рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 210 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 104 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,828 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 6 сентября) в объеме 2,92 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/banks/20220906/838016532.html