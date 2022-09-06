МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 7 по 13 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 14 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Российские банки предложили ЦБ закрытый портал для отчетности

Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 31 августа по 6 сентября, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 332 миллиарда рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 210 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 104 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,828 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 6 сентября) в объеме 2,92 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.