МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. На заседании во вторник Резервный банк Австралии повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 2,35%, и не исключил дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции. Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку в понедельник

В заявлении по итогам заседания РБА не упомянул о "нормализации" политики". Это может означать, что ставки приблизились к нейтральному уровню.

"Ценовая стабильность является необходимым условием для сильной экономики и длительного периода полной занятости, — говорится в заявлении управляющего РБА Филипа Лоу. — Правление планирует продолжать повышение процентных ставок в следующие месяцы, но не задает четкой траектории (для таких повышений)".

Это пятое с мая повышение было ожидаемым и почти не оказало воздействия на австралийскую валюту, которая на момент написания статьи торговалась против доллара США по 0,6808.

Рынки склоняются к тому, что в октябре процентная ставка вновь будет повышена на 50 базисных пунктов, а пика ставки достигнут на уровне 3,85%. Инфляция в Австралии достигла 21-летнего максимума 6,1%, а к Рождеству, вероятно, ускорится до 7%.

РБА стремится удерживать инфляцию в целевом диапазоне 2%-3%, и в настоящее время не ожидает ее возвращения к уровню 3% раньше конца 2024 года.

"Возможно, что центробанк замедлит ужесточение только в том случае, если данные по инфляции за 3-й квартал, которые ожидаются в конце октября, укажут на ослабление ценового давления, — говорит Марсель Тьелиант, старший экономист Capital Economics. — В любом случае, мы по-прежнему придерживаемся своего долгосрочного прогноза и считаем, что в конечном итоге РБА поднимет краткосрочную ставку до 3,6%".

До сих пор австралийская экономика демонстрировала устойчивость к повышению стоимости заимствований. Потребители продолжают охотно тратить деньги, а уровень безработицы держится на минимуме с 1974 года, составляя 3,4%.

Экспорт растет на фоне повышенного спроса на энергоносители в Азии и Европе, способствующего росту цен на австралийский уголь и СПГ.

В результате ожидаемый в среду отчет, вероятно, покажет, что ВВП Австралии за квартал вырос примерно на 1,0%, а годовой рост экономики составит 3,5%, а не 3,3%, как предполагалось ранее.

И все же многие аналитики полагают, что без проблем не обойтись, отчасти потому что повышение процентных ставок уже пробило брешь в рынке жилья, где цены падают самыми быстрыми темпами за последние 40 лет.

Уже произведенные повышения ставок прибавят около 720 австралийских долларов к ежемесячным платежам по средней ипотеке, размер которой составляет 620 000 австралийских долларов. Это тяжелое бремя для населения с рекордной ипотечной задолженностью в 2 трлн австралийских долларов.

Опубликованные во вторник результаты опроса ANZ указали на рост индикатора настроений на прошлой неделе на 1,3%, но лишь за счет тех, кто арендует жилье.

"Среди людей, выплачивающих ипотеку или владеющих собственным жильем, уровень доверия резко упал — на 19% и 13%, соответственно — после первого повышения процентной ставки РБА в мае", — рассказывает Дэвид Планк, экономист ANZ.

"Восстановление индикаторов потребительского доверия воодушевляет, однако они по-прежнему находятся глубоко на негативной территории, несмотря на самый низкий за десятилетия уровень безработицы", — говорит он.