МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в рамках своего выступления на сессии "Сильный бизнес — сильная Россия" Восточного экономического форума заявил о необходимости поддержки средних компаний.

В начале обсуждения вопроса спикеры перечислили проблемы, с которыми сталкивается любой бизнесмен на Дальнем Востоке. В частности, был поднят вопрос о том, какие условия нужно создать для предпринимателей в регионе, чтобы темпы роста экономики не снижались в нынешних реалиях.

Говоря о работе Сбера на Дальнем Востоке, Попов подтвердил тезис о том, что средний бизнес — основа экономики региона, но он пока имеет недостаточную поддержку.

"Хочется отметить, что сельское хозяйство на каждом уровне бизнеса — от крупного до малого — получило большую поддержку от государства и сейчас этот сектор активно развивается как внутри страны, так и на экспорт. Но есть в регионе средний бизнес, который пока редко замечают и обделяют поддержкой", — добавил он.

Средний бизнес — это фундамент развития экономики Дальнего Востока, подчеркнул Попов. "Мы, со своей стороны, как банк, хотим отметить, что уже сейчас существует вся инфраструктура для того, чтобы поддержать именно средний бизнес, дать предпринимателям возможность для роста и развития", — резюмировал представитель банка.