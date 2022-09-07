МОСКВА,7 сен — ПРАЙМ. Сбербанк сумел достичь максимального уровня доступности своих банкоматов почти до ста процентов случаев, рассказал директор Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Алексей Пономаренко.

"Сбербанк полностью обеспечен комплектующими к своим банкоматам", — отметил он.

"Сбербанк достиг максимального уровня доступности банкоматов за все время работы нашего парка устройств самообслуживания. Она превысила 96%. Это означает, что банкоматы доступны для обслуживания клиентов фактически всегда, за исключением короткого технического времени инкассации и сервисного обслуживания", — пояснил он.

Он добавил, что это стало возможно благодаря комплексу инструментов и процессов, над эффективностью которых Сбер работал последние несколько лет.

"А условия контрактов с сервисными компаниями, защищают нас от роста стоимости обслуживания устройств", — отметил он.