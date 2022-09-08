МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк запустил работу с наличным дирхамом ОАЭ. Банк предлагает эту одну из самых стабильных валют в мире розничным клиентам в инвестиционных целях как альтернативу доллару и евро, а также для использования в туристических или деловых поездках в ОАЭ.

Дирхам ОАЭ — это валюта, принятая к использованию в Объединенных Арабских Эмиратах. На сегодняшний день дирхам ОАЭ является одной из самых стабильных валют в мире. С 1997 года его курс зафиксирован к курсу доллара и остаётся неизменным — 3,6725 дирхам за доллар.

Отмечается, что приобрести наличные дирхамы можно в московских отделениях Совкомбанка, расположенных по адресам: Краснопресненская наб., д. 14 стр. 1 (для клиентов категории VIP) и ул. Вавилова, д. 24.