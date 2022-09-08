МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Центральный банк Узбекистана сохранил основную (учетную) ставку в 15% в условиях сохранения инфляционных рисков, сообщает в четверг регулятор. Аналитики ждут повышения процентной ставки ЕЦБ до 1,25%

ЦБ Узбекистана с 17 марта повысил эту ставку с 14% до 17% из-за внешнеэкономических рисков в связи с ситуацией у основных торговых партнеров и с целью сдерживания инфляции. С 9 июня на фоне позитивных тенденций в экономике регулятор снизил этот показатель до 16%, с 21 июля – до 15%.

"Правление Центрального банка на состоявшемся 8 сентября заседании приняло решение сохранить основную ставку на уровне 15% годовых", — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

По оценке регулятора, в июле-августе годовой темп роста цен замедлился, но превышал показатели соответствующего периода предыдущего года. "Также инфляционные ожидания в экономике, несмотря на снижение по сравнению с высоким уровнем, наблюдавшимся в мае, все еще составляют 14-15%", — отметили в центробанке.

В августе годовой уровень инфляции составил 12,3%, отмечает пресс-служба. По итогам августа инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев снизились до 15,3%, предпринимателей – до 14,1%, но остаются выше текущих темпов инфляции.

"В ближайшие месяцы сохраняются инфляционные риски, связанные с повышением совокупного спроса за счет дальнейшего роста экономической активности и увеличения сезонных денежных поступлений в отраслях сельского хозяйства, энергоснабжением и предложением отдельных товаров на внутреннем рынке", — добавили в ЦБ.