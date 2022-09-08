МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ обсуждает создание фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки западом активов, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ призвала повысить производительность труда и конкурентоспособность

"Мы сейчас обсуждаем идею в том числе, может быть, создание фонда компенсации, на базе АСВ можно, чтобы доходы со средств, которые мы со своей стороны заморозили, нерезидентов — этими доходами можно было компенсировать для массовых инвесторов", — сказала она, выступая на Московском финансовом форуме.

Нужно "двигать" проблему замороженных активов, пояснила Набиуллина, важно вернуть доверие инвесторов.