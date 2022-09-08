МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) изучает все стратегические варианты для своей российской "дочки", Райффайзенбанка, в том числе выход из активов, сообщили в пресс-службе RBI. Глава "Новатэка" заявил о намерении максимально уходить на Восток

В марте RBI объявил, что рассматривает возможные варианты будущего для своей российской "дочки", в том числе выход из Райффайзенбанка. Тогда же в пресс-службе российского банка заявили, что пересмотр участия Raiffeisen Bank International в капитале Райффайзенбанка рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято, при этом российская "дочка" продолжит работу вне зависимости от формата участия группы в ее капитале.

Ранее финансовое издание Frank RG, сославшись на источники, написало, что ВТБ ведет переговоры об обмене активов дочернего VTB Bank Europe на российские активы RBI, и пытается получить разрешение ЕЦБ на эту сделку.

"RBI оценивает все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, вплоть до тщательно управляемого выхода из Райффайзенбанка в России", — сообщил австрийский банк.