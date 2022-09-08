Международные резервы России снизились ко 2 сентября
Банк России: международные резервы страны снизились до 561,9 миллиарда долларов ко 2 сентября
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 26 августа по 2 сентября снизились на 0,9% и достигли 561,9 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Объем международных резервов по состоянию на 2 сентября составил 561,9 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 4,9 миллиарда долларов США, или на 0,9%, под воздействием отрицательной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/banks/20220908/838055909.html
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