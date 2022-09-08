МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин России не планирует отменять НДС для банков на покупку инвестиционных бриллиантов, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в рамках сессии Московского финансового форума. Минфин готов обсуждать снижение НДФЛ для работающих из-за рубежа россиян

С 1 октября внесенные в федеральный закон изменения позволят кредитным организациям осуществлять сделки с бриллиантами, сообщала "Алроса". Также будет установлена нулевая ставка НДС при реализации бриллиантов банками в адрес физических лиц.

"НДС для банков, чтобы они покупали и держали у себя (инвестиционные бриллианты — ред.). Таких планов пока нет", — ответил Моисеев на вопрос о возможной отмене НДС для банков на покупку и хранение инвестиционных бриллиантов.

Он добавил, что бриллианты могут заменить значительную долю сбережений в иностранной валюте. "Первое — они занимают меньше места. Второе — все-таки сегодня люди держат доллары наличные и могут что-то с ним делать, куда-то возить, а завтра непонятно… Я думаю, что в этом смысле, безопасность, конечно, обеспечивается значительно в большей степени бриллиантами", — пояснил Моисеев.

Ранее на сессии Моисеев сказал, что бриллианты помогут расширить инвестиционную палитру и позволят использовать драгоценные камни как инструмент для инвестиций, который может быть альтернативен "токсичной валюте".

РИА Новости выступает информационным партнером форума.