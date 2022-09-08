МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Банк России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов, а также запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если она проводилась для последующей выдачи средств, следует из релиза регулятора. Путин установил особый порядок сделок по долям иностранцев в ООО

"Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов. Эта мера первоначально была введена в марте текущего года со сроком действия до 9 сентября 2022 года. Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств", — говорится в сообщении.