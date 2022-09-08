МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российские банки смогут выдавать наличные с валютных счетов и вкладов, зачисленные с 9 сентября текущего года, в рублях по своему курсу, без учета курса ЦБ, говорится в сообщении регулятора. Центробанк продлил запрет для банков взимать комиссии при выдаче валюты

"Выдача наличных средств, зачисленных на валютный счет или вклад в банке с 00.00 мск 9 сентября 2022 года, будет проводиться в рублях по курсу банка", — сообщил регулятор.

При этом валюта, зачисленная с 9 марта до 9 сентября 2022 года будет выдаваться по прежним правилам — в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.

ЦБ РФ 9 марта сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в евро в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи. Позже регулятор продлил эти ограничения до 9 марта 2023 года.