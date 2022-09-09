МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Банки с 1 октября будут должны публиковать в виде таблиц ключевые условия вкладов, а у потенциального вкладчика должен быть доступ к ним как в офисе, так и онлайн, сообщает пресс-служба регулятора. Глава ЦБ призвала повысить производительность труда и конкурентоспособность

"Банки будут обязаны раскрывать условия вкладов в виде таблицы с 1 октября 2022 года. При выборе и открытии вклада — как в офисе, так и онлайн — вкладчик сможет ознакомиться с его ключевыми условиями, сведенными в краткую и понятную таблицу. В ней будут указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег", — говорится в сообщении.

Уточняется, что закон, наделяющий Банк России полномочиями вводить требования к информированию граждан об условиях вкладов, вступил в силу 3 июля. Регулятор при этом дал участникам рынка три месяца для доработки информационных систем в соответствии с новым регулированием.