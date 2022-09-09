МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Банк Англии в связи с кончиной королевы Елизаветы II отложил на неделю заседание по учетной ставке, которое было запланировано на 15 сентября, сообщил регулятор. СМИ: Карла III официально провозгласят королем Британии в субботу

"В свете соблюдения периода национального траура в Соединенном Королевстве собрание комитета по денежно-кредитной политике в сентябре 2022 года было отложено на неделю. Решение комитета будет объявлено в полдень 22 сентября", — говорится в сообщении Банка Англии в Twitter.

Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Новым монархом станет король Карл III, известный ранее как принц Чарльз.

Банк Англии на последнем заседании по денежно-кредитной политике, которое прошло 4 августа, решил повысить базовую ставку максимальными темпами с 1995 года — на 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых.