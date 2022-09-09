МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 183,1 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Банк Англии отложил заседание по ставке в связи с кончиной Елизаветы II

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-августе 2022 года продолжил укрепляться и сложился в размере 183,1 млрд долларов, что в 3 раза выше показателя соответствующего периода 2021 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-августе 2022 года выросло в 2,4 раза в годовом выражении и составило 213,6 миллиарда долларов.

"Определяющую роль в динамике текущего счета платежного баланса сыграло значительное увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объема экспорта товаров при некотором снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего года", — отмечает ЦБ.