МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 183,1 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-августе 2022 года продолжил укрепляться и сложился в размере 183,1 млрд долларов, что в 3 раза выше показателя соответствующего периода 2021 года", — говорится в сообщении.
Кроме того, положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-августе 2022 года выросло в 2,4 раза в годовом выражении и составило 213,6 миллиарда долларов.
"Определяющую роль в динамике текущего счета платежного баланса сыграло значительное увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объема экспорта товаров при некотором снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего года", — отмечает ЦБ.
https://1prime.ru/banks/20220909/838068612.html
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