МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Банк России в грядущую пятницу на фоне сохраняющихся дезинфляционных трендов и необходимости стимулировать экономику может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых, считают большинство опрошенных РИА Новости аналитиков.

ЦБ в конце февраля на фоне введения против России санкций и резко возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20%, что стабилизировало ситуацию со вкладами в банках и не дало раскрутиться инфляционной спирали. Однако уже в апреле регулятор перешел к снижению ставки: весной она снизилась на 9 процентных пунктов, а летом — еще на 3, до 8% годовых.

Банк России в июле пообещал оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки во втором полугодии. Согласно прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2022 году составит 10,5-10,8%, а с 25 июля и до конца года будет находиться в диапазоне 7,4-8%.

"Мы ожидаем понижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов — до 7,5%, что обусловлено сохранением дефляционных тенденций в экономике на фоне крепкого рубля и по-прежнему ослабленного потребительского спроса", — прокомментировал старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Росстат в августе третий месяц подряд фиксировал дефляцию в РФ: в прошлом месяце она ускорилась до 0,52% с 0,39% и 0,35% в июле и июне соответственно. В годовом выражении рост цен в августе замедлился до 14,3% с 15,1% в июле. В то же время, по данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли в августе на 1,2 процентных пункта — до 12%. Это и ряд устойчивых компонент ценовых показателей указывают на усиление инфляционного давления, сообщили в среду аналитики Банка России.

МЕЖДУ ИНФЛЯЦИЕЙ И ЭКОНОМИКОЙ

Банк России сейчас должен стимулировать экономику, в первую очередь для активизации инвестиций, а также не дать сформироваться в стране устойчивой дефляции, считают аналитики.

"Наблюдающаяся в течение июля-августа 2022 года дефляция и необходимость продолжения стимулирования инвестиционной активности с высокой вероятностью послужат причинами понижения ключевой ставки на плановом заседании совета Директоров Банка России 16 сентября 2022 года. Базовый сценарий НРА предполагает, что ключевая ставка будет понижена до 7,5% годовых", — считает руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов считает, что снижение на 0,5 процентного пункта в сентябре обосновано высокой вероятностью растягивания снижения ВВП на 2023 год. Директор управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Павел Бирюков к главным факторам продолжения цикла снижения ключевой ставки относит быстрое восстановление импорта и процессы импортозамещения, что позволило начать восстановление внутреннего производства, столкнувшегося во втором квартале с нехваткой импортных компонент.

Кроме того, в России уже несколько месяцев сохраняется дефляция, при этом снижение потребительских цен затрагивает не только сезонный тренд по плодоовощной продукции, но и по ряду других товаров, что указывает на устойчивость данной тенденции, указывает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Это может подтолкнуть ЦБ снизить ставку до 7,5%.

В то же время текущие темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся из-за исчерпания эффекта переноса от укрепления рубля и оживления потребительского спроса, считает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Эти факторы, уверен аналитик, не позволят ЦБ уменьшить ставку больше, чем на 0,5 процентного пункта.

Другим сдерживающим фактором для регулятора в сентябре станет рост расходов бюджета, говорит главный экономист "ВТБ Мои инвестиции" Григорий Жирнов. "То, что расходы федерального бюджета в реальном выражении довольно сильно выросли – скорее сдерживающий фактор для дальнейшего активного понижения ключевой ставки, как и тот факт, что кредитование в августе ощутимо выросло, в некоторых сегментах даже до февральского уровня", — соглашается директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Однако некоторые эксперты не исключают и более агрессивного снижения ставки в эту пятницу – вплоть до 7%.

"Мы ожидаем, что Банк России на заседании 16 сентября снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 7% годовых. В пользу дальнейшего смягчения монетарной политики выступают быстрое замедление инфляции и необходимость поддержать структурную трансформацию российской экономики в условиях санкций", — уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он отметил, что снижение ключевой ставки поможет оживить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос.

При этом немедленной реакции курса рубля на снижение ключевой ставки Васильев не ожидает: после введения мер контроля за потоками капитала в России и санкционных ограничений на Западе влияние ставки на курс стало более длинным и опосредованным.

Поддерживают мнение о шаге в 1 процентный пункт и аналитики SberCIB Investment Research, которые ждут в сентябре на фоне стабильного курса рубля и замедления инфляции снижения ключевой ставки с 8% до 7%. Бирюков из Газпромбанка также не исключает на заседании 16 сентября более решительного шага ЦБ – на 0,75 процентного пункта.