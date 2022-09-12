МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российский рынок рублевых вкладов уже пять месяцев испытывает аномалию: ставки по вкладам на короткие сроки превышают ставки по длинным депозитам, такая ситуация связана с ожиданием снижения процентных ставок в экономике, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Российские банки начали предлагать вклады в юанях

"На рынке вкладов сохраняется аномалия: по вкладам в рублях ставки на короткие сроки выше, чем на большие. В июле средние ставки по вкладам физических лиц в рублях на срок до 30 дней, кроме "до востребования", составляли 7,17%, тогда как ставки на срок свыше 3 лет – 6,23%. Такая аномалия называется инверсией", — сообщил он.

Аналитик отметил, что в обычных условиях ситуация является противоположной: чем больше срок вклада, тем выше по нему ставка. "Такая аномалия связана с ожиданием снижения процентных ставок в экономике", — пояснил Осадчий.

По его словам, эта аномалия возникла в марте: тогда средние ставки по вкладам физических лиц в рублях на срок до 30 дней, кроме "до востребования", достигли 16,25%, тогда как ставки на срок свыше трех лет были существенно ниже – 8,41%.

Еще в феврале ситуация в среднем по месяцу была нормальной: средние ставки по вкладам физических лиц в рублях на срок до 30 дней, кроме "до востребования", составляли 6,25%, тогда как ставки на срок свыше трех лет были выше – 7,08%.

Ключевая ставка Банка России в настоящее время составляет 8% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 16 сентября. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ждут, что регулятор в пятницу на фоне крепкого рубля, дефляции и ослабленного потребительского спроса снизит ставку на 0,5 процентного пункта, однако некоторые допускают и более агрессивный шаг — 1 процентный пункт.