МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Вопрос государственной поддержки в России зеленой ипотеки можно было бы обсудить в будущем — по итогам определенного периода выдачи таких кредитов, заявила директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына. Сбербанк продолжит прием заявок по программе "Дальневосточной ипотеки"

"Мы думали о том, как масштабировать зеленую повестку, чтобы она стала ежедневной историей для каждого из россиян. В облигации мало кто из нас пока вкладывает, не такой большой процент, как хотелось бы. Но в квартирах или домах все мы живем. В этот момент времени нам показалось, что очень интересной может быть тема как раз с тем, чтобы после выхода стандартов зеленого строительства, особенно многоквартирных домов, — очень здорово, что именно с него начали, — мы могли уже бы говорить с банками и запускать такой продукт, как зеленая ипотека", — сказала она, выступая на "Российской неделе ГЧП".

По ее мнению, впоследствии можно было бы говорить также о зеленой ипотечной секьюритизации, о зеленых ипотечных облигациях для того чтобы поддерживать в том числе и финансовый рынок на стороне предложения. "Дом.РФ" у нас наследник АИЖК, который в свое время запустил стандартизированную ипотеку. Мне кажется, следующим шагом после системы добровольной сертифиакции могла бы стать работа по запуску стандартизированной зеленой ипотеки, а в последствии, может быть, по итогам какого-то периода выдачи кредитов, можно было бы обсудить и вопрос поддержки", — заявила Курицына.

"С другой стороны, это даже, может, будет не вопрос поддержки, а вопрос отражения объективной реальности, потому что анализ международных рынков показывает, что зеленые здания обладают эффектом большей ликвидности и большей ценности, меньше утрачивают в стоимости на вторичном рынке", — добавила она.

"Мы видели, что зеленая ипотека на развитых рынках часто стоит дешевле обычной, потому что в совокупности получается возможные кредитные риски ниже, и потенциальная поддержка в некоторых странах тоже снижает эти риски", — заявил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.

По его словам, Минфину всегда задается вопрос о мерах поддержки, льготах и стимулах. "Конечно, рано говорить о каких-то конкретных предложениях и мерах, но у нас на данный момент существует несколько программ государственной поддержки рынка ипотеки, и они очень масштабные… В этой связи мы все время придерживаемся принципа того, что нужно поддерживать и субсидировать то направление, в котором мы действительно хотим развиваться. Конечно, субсидировать все подряд нельзя, потому что получится полностью субсидированный рынок. Но, мне кажется, двигаться в этом направлении нужно, и нужно выбирать, на что делать ставку", — сказал он.

Чебесков напомнил, что на недавно завершившемся Восточном экономическом форуме много обсуждался вопрос стимулирования зеленого строительства и зеленой ипотеки в ДФО. "Мне кажется, дальневосточная ипотека, конечно, — это хороший вариант для такого развития, потому что там уже ипотека на очень низких уровнях — на уровне 2%, поэтому, мне кажется, это хороший стимул для развития этого направления", — заключил директор департамента финансовой политики Минфина.