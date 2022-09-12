МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Отечественные производители банкоматов готовы к их поставке на российский рынок, сообщил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Российские банки втрое нарастили портфель "зеленых" и социальных кредитов

"В рамках экспертного совета по наличному денежному обращению были созданы рабочие группы, где участвуют производители банкоматов и их частей. На заседании, которое было на прошлой неделе, представители рабочих групп, компании САГА и БФС обсуждали, в какие примерно сроки и что они могут сделать", — сказал он РИА Новости на встрече, организованной ассоциацией.

"САГА сказала, что у них уже много что сделано, готово. Вторая компания, БФС, будет делать банкомат на "Эльбрусе". Как раз они говорили о своих планах, что "пилотные" банкоматы вместе с крупными банками они отработают в первом полугодии 2023 года, и, соответственно, где-то с середины следующего года, если все будет удачно, в продажу они поступят", — добавил Войлуков.

При этом он уточнил, что речь идет о банкоматах российской сборки. "Стопроцентную локализацию сделать пока невозможно", — сказал Войлуков. Также, по его словам, Центральный Банк предпочитает, чтобы все критические узлы таких банкоматов собирались в России.