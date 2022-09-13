МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Швейцарский банк UBS Group AG сегодня заявил, что планирует повысить дивиденд за 2022 год на 10% до 0,55 доллара на акцию. Кроме того, он рассчитывает, что сумма обратных выкупов акций в этом году превысит 5 млрд долларов. Российские банки втрое нарастили портфель "зеленых" и социальных кредитов

"UBS скорректирует свои начисления по обыкновенному дивиденду за 2022 год с 0,51 доллара до 0,55 доллара на акцию. Это на 10% выше, чем в предыдущем году", — говорится в заявлении банка. Там также уточняется, что совет директоров намерен предложить дивиденд на годовом собрании акционеров в 2023 году.

"Кроме того, UBS ожидает, что программы обратного выкупа акций превысят его цель на 2022 год, равную 5 млрд долларов. По состоянию на 9 сентября банк выкупил акции на 4,1 млрд долларов", — следует из заявления.

UBS пообещал озвучить прогноз по рентабельности капитала на следующий год при публикации отчетности за 4-й квартал. Он рассчитывает "продолжить обратные выкупы акций и постепенное повышение дивиденда".