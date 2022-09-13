2022-09-13T13:00:48+03:00
2022-09-13T13:00:48+03:00
2022-09-13T13:00:48+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20220913/838099093.html
Reuters: Банк Америки переводит своих российских банкиров в Дубай
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк Америки переводит некоторых своих российских банкиров в Дубай, сообщает агентство Reuters. "Как сообщили Рейтер два источника, Банк Америки переводит некоторых из своих... ПРАЙМ, 13.09.2022
банки, финансы, новости, сша, банкиры, россия, дубай
https://1prime.ru/images/83521/08/835210830.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83521/08/835210830.jpg
https://1prime.ru/images/83521/08/835210829.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83521/08/835210829.jpg
https://1prime.ru/images/83521/08/835210817.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83521/08/835210817.jpg
https://1prime.ru/banks/20220913/838095156.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Банк Америки переводит некоторых своих российских банкиров в Дубай, сообщает агентство Reuters.
"Как сообщили Рейтер два источника, Банк Америки переводит некоторых из своих российских банкиров в Дубай", — передает издание со ссылкой на источники.
Отмечается, что Банк Америки недавно перевел некоторых своих сотрудников и находится в процессе перевода других сотрудников в разные подразделения.