МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Банк Америки переводит некоторых своих российских банкиров в Дубай, сообщает агентство Reuters. Банки Узбекистана вводят ограничения для иностранцев

"Как сообщили Рейтер два источника, Банк Америки переводит некоторых из своих российских банкиров в Дубай", — передает издание со ссылкой на источники.

Отмечается, что Банк Америки недавно перевел некоторых своих сотрудников и находится в процессе перевода других сотрудников в разные подразделения.