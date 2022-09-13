МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о полномочиях Агентства по страхованию вкладов (АСВ) представлять в налоговый орган информацию о сумме выплаченных вкладчикам обанкротившихся банков процентов и об определении даты фактического получения такого дохода, документ направлен на дополнительную защиту вкладчиков банков в случае их банкротства. Госдума одобрила комбинированный акциз на вейпы

Законопроект, внесенный депутатом Владиславом Резником, обязывает АСВ не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, уведомлять налоговый орган о суммах, выплаченных вкладчикам процентов по вкладам (остаткам на счетах) банками, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Но это не касается процентов, выплаченных по вкладам (остаткам на счетах) в рублях, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1%, и по счетам эскроу.

Законопроект также вносит изменения в определение дат получения дохода. Дата фактического получения дохода физлицом по осуществляемым АСВ выплатам в виде процентов, перечисленных на его счет в связи с наступлением страхового случая, в том числе для ИП, будет определяться как дата фактического получения им страхового возмещения, предусмотренного законом "О страховании вкладов в банках РФ", а превышающие максимальный размер страхового возмещения, — как дата осуществления расчетов в денежной форме с этим физлицом в ходе конкурсного производства.

С 1 января 2021 года вступила в силу норма Налогового кодекса (НК), обязывающая банк не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, представлять в налоговый орган по месту своего нахождения информацию в электронной форме о суммах выплаченных процентов (за исключением выплаченных по вкладам (остаткам на счетах) в рублях, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, и по счетам эскроу) в отношении каждого физлица, которому производились такие выплаты в течение налогового периода. Средняя максимальная ставка по вкладам банков России сохранилась в сентябре

Однако это регулирование не учитывает особенности порядка определения соответствующих процентных доходов в случае отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, замечает Резник. Сейчас процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в банках, у которых отозвана лицензия, фактически возникает у вкладчика либо в рамках выплаты ему страхового возмещения, либо в результате расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства в порядке, предусмотренном законом "О несостоятельности (банкротстве)".

А это не согласуется с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 НК, согласно которому дата фактического получения денежного дохода — это дата выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц, указывает Резник. И законопроект позволит не допустить ситуации, когда при отзыве у банка лицензии вкладчик должен уплатить налог на проценты до получения из конкурсной массы банкрота страхового возмещения в виде начисленного по вкладам процентного дохода, подлежащего налогообложению.