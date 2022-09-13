МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Исполнительный совет Национального банка Молдавии принял решение сохранить базисную ставку на уровне 21,5%, чтобы замедлить темпы инфляции, сообщил глава регулятора Октавиан Армашу. ЦБ Армении повысил ставку рефинансирования до десяти процентов

Годовая инфляция в Молдавии в августе достигла 34,29%, что в шесть раз выше целевого коридора Нацбанка (5-6%). Для сдерживания темпов инфляции регулятор в августе повысил базовую ставку на 3 процентных пункта, до 21,5% годовых.

"Базисная ставка, применяемая к операциям краткосрочной денежно-кредитной политики, остается на уровне 21,5% годовых. Процентные ставки по кредитам "овернайт" остаются на уровне 23,5%, а по депозитам "овернайт" — на уровне 19,5% годовых,"- сказал Армашу на брифинге в Кишиневе.

В Нацбанке полагают, что это данное решение сбалансирует торговый баланс и сдержит инфляционный рост.

На фоне роста цен в Молдавии начались протесты. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. Акции протеста, начавшиеся в Кишиневе, продолжились и в других населенных пунктах республики, в том числе в Гагаузской автономии.