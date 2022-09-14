МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центробанк России подготовили совместное письмо для кредитных организаций, в котором предлагают им раскрывать полную информацию, касающуюся кешбэков, говорится в сообщении ФАС. Более полумиллиона россиян приобрели путевки с кешбэком на осень

"Федеральная антимонопольная служба и Центральный банк России подготовили совместное письмо для кредитных организаций, в котором предлагают кредиторам раскрывать полную информацию по бонусным программам. Речь идёт о возможности получения "кешбэка", то есть возврата части стоимости покупки денежными средствами или бонусами при выполнении клиентом определённых условий", — говорится в сообщении.

Регуляторы отметили, что при продвижении своих продуктов кредитные организации акцентируют внимание потенциальных клиентов на определенных свойствах, вызывающих повышенный интерес потребителя к продукту, но при этом не информируют надлежащим образом потребителей о наличии дополнительных условий или ограничений, непосредственно влияющих на размер кешбэка.

Также, по их мнению, банки не предоставляют клиентам возможности ознакомиться с документами, закрепляющими указанные условия, например, максимальный размер кешбэка за определенный период или максимальную и минимальную суммы покупки, с которой он будет начислен. В ЦБ предупредили о рисках оформления карт в зарубежных банках

В связи с этим ФАС и ЦБ рекомендуют кредиторам обеспечить потенциальным клиентам беспрепятственный доступ к документам, содержащим полные условия и правила обслуживания банковских карт с возможностью получения кешбэка.

ФАС также напоминает, что совершение действий, вводящих клиентов в заблуждение, может рассматриваться как нарушение законов о защите конкуренции и рекламе.