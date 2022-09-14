МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Крупнейший банк Белоруссии, Беларусбанк, подключился к российской единой информационной системе в области закупок (ЕИС) в качестве гаранта, сообщили в пресс-службе банка. ФАС и ЦБ посоветовали банкам раскрывать всю информацию о кешбэке

"Наш банк подключился к единой информационной системе в сфере закупок Российской Федерации в качестве гаранта и внедрил новый продукт: предоставление банковских гарантий в целях участия предприятий Республики Беларусь в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации", — сказано в релизе.

Теперь информация о выпущенных гарантиях попадает в реестр независимых гарантий России.

"Это делает ее доступной для торговых площадок соседнего государства, использующих такой реестр для подтверждения наличия обеспечения в рамках исполнения контрактов, заключенных на электронных площадках", — пояснили в банке.

ОАО "АСБ Беларусбанк" — крупнейший банк в Белоруссии, на 99% находящийся в государственной собственности. Насчитывает около двух тысяч подразделений в стране.