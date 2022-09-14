МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 сентября составил 19,83 триллиона рублей после 19,137 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России. ЦБ обсудил возврат финорганизаций к раскрытию информации о деятельности

Таким образом, за месяц показатель вырос на 694 миллиарда рублей, или на 3,6%.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (14,229 триллиона рублей на 1 сентября). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,042 триллиона), обязательные резервы (146 миллиардов) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,414 триллиона рублей).