МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Вкладчики в России уже в начале 2023 года будут размещать свои накопления на депозиты сроком от года, тогда как в этом году наиболее популярными сроками вкладов были три и шесть месяцев, прогнозирует ВТБ.

"Население выбирает все более долгосрочные инструменты вложения, чтобы зафиксировать текущие ставки до их очередного снижения. Уже сейчас вкладчики готовы размещать средства более чем на шесть месяцев, а в начале 2023 года россияне, по прогнозам ВТБ, будут вкладывать деньги на сроки от одного года", — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Постепенное снижение ключевой ставки и стабилизация экономической ситуации приводят к существенному замедлению темпов роста портфелей рублевых сбережений и расширению горизонтов финансового планирования, пояснили в ВТБ.

В банке напомнили, что этой весной, после краткого периода оттока ликвидности и резкого повышения ключевой ставки, рекордная доходность по рублевым депозитам мотивировала россиян размещать средства на вкладах в национальной валюте. В этом году наиболее популярными сроками вкладов были три месяца и полгода, добавили в пресс-службе.